Mariah Carey cancela apresentações de Natal por causa de infecção respiratória

Mariah Carey, que adora fazer shows temáticos na época do Natal, teve de cancelar algumas apresentações após problemas respiratórios. Foto: REUTERS/Mike Blake

Não é segredo que o Natal é uma data muito importante para Mariah Carey, mas, infelizmente, a cantora de All I Want For Christmas is You teve de cancelar algumas apresentações especiais temáticas por causa de problemas respiratórios.

"Droga! Justo na época de receber presentes, parece que eu recebi um para mim mesma: uma ótima infecção respiratória após ter tido um resfriado na semana passada", tuitou Mariah.

"Vocês sabem que não há nada que eu ame mais do que comemorar as festas de fim de ano com meu show de Natal, mas eu tenho ordens médicas de descansar até que ele diga que eu possa cantar novamente", informou a cantora.

A cantora tem shows marcados para Nova York, Las Vegas e outras cidades dos Estados Unidos e também em Paris, Manchester e Londres. Ela ainda não informou quais shows serão cancelados e quando ela voltará a se apresentar.