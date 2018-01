Maria Eugênia Suconic assume namoro com André Bankoff: 'já faz mais ou menos um mês'

Maria Eugênia fala sobre novo amor Foto: Denise Andrade

A apresentadora Maria Eugênia Suconic assumiu estar em um relacionamento com o ator André Bankoff e revelou que a amizade dos dois já havia evoluído para algo mais íntimo há alguns meses.

Maria Eugênia contou que ela e André se conhecem há bastante tempo, mas que quando foram apresentados não pintou o menor clima. O primeiro encontro deles foi em uma situação profissional e, na época, a apresentadora ainda estava em outro relacionamento, então tudo acabou ficando só na amizade. “O André era meu melhor amigo, a gente saía junto, mas a gente não tinha absolutamente nada. Ficamos pela primeira vez muito depois, após sair de uma peça. Curtimos e continuamos saindo por uns meses. Namorando mesmo nós estamos há mais ou menos um mês, é bem recente."

A revelação aconteceu quando a apresentadora do Adotada, da MTV, falava em entrevista sobre a indicação do reality show ao Emmy Internacional na categoria programa não-roteirizado de entretenimento. “Me perguntaram como eu comemorei e eu falei que foi junto do meu namorado”, conta, aos risos.

Sobre a indicação ao prêmio, Maria Eugênia afirma que a ficha ainda não caiu por completo. “Estou passada! Foi uma surpresa absurda porque eu nem sabia que o programa estava inscrito para concorrer. Se a gente levasse o prêmio seria maravilhoso, mas não quero alimentar grandes expectativas e depois me frustrar. Só a indicação já é como se eu tivesse ganhado um prêmio enorme”, pondera.