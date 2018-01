Maria Casadevall responde comentário machista em seu Instagram

Atriz Maria Casadevall Foto: Iara Morselli / Estadão

Maria Casadevall não deixou um comentário machista passar em branco em seu Instagram. A atriz fez um post em sua rede social para responder o usuário e condenar esse tipo de atitude.

Um homem havia deixado um comentário em uma publicação anterior de Maria que dizia “Novinha, preparada para fazer visita íntima?”. A atriz escolheu não ficar calada e reagiu ao que chamou de um “comentário violento, que ofende, que agride”.

“Que é machista, que com um riso cínico procura descredibilizar a minha opinião política através da minha condição de gênero que aliás, ao contrário do que sugere o agressor, só me AGIGANTA”, escreveu.

Em seguida, ela pediu a seus seguidores que reflitam sobre o ódio semeado através das redes sociais e pediu para o homem que fez o comentário que tenha mais consciência de suas atitudes.

“Reflita antes de achar que cogitar a possibilidade de uma NOVINHA fazer visitas íntimas a qualquer um que seja deva ser motivo de piada ou coisa que o valha”. E finalizou pedindo diálogo mais compreensão para discutirem posições políticas. “Optemos sempre pelo amor e diálogo”.

Confira a publicação: