Maria Casadevall elogia Marjorie Estiano: 'Admirável, potente e sutil'

Maria Casadevall e Marjorie Estiano Foto: Iara Morselli / Estadão | Amanda Perobelli / Estadão

Maria Casadevall postou em seu perfil oficial do Instagram no último sábado, 11, uma mensagem revelando a admiração que possui pela atriz Marjorie Estiano, em resposta a uma notícia de que supostamente teria se irritado ao ser confundida com a colega quando estava em um salão de beleza no Rio de Janeiro.

Na mesma publicação, ela também desabafou e criticou a imprensa. “Exemplo claro de desserviço prestado por uma imprensa irresponsável na tentativa inócua de alimentar e reproduzir a narrativa tosca e barata da rivalidade entre duas mulheres do mesmo meio”, escreveu na postagem.

Logo depois, iniciou o elogio a Marjorie. “Obrigada pelo seu trabalho irretocável e de toda a equipe na série Sob Pressão, você em cena é admirável, potente e sutil”, escreveu Maria. “E se, por acaso, um dia me confundirem contigo abrirei um sorriso imenso, deixarei por isso mesmo e seguirei muitíssimo feliz, afinal não é todo dia que nos confundem com uma Mulher F*** como você”, completou.