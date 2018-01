Margot Robbie diz ficar constrangida quando faz cenas de nudez

Foto: Bang Showbiz

Margot Robbie se sente constrangida quando tem que ficar sem roupa em alguma gravação. A atriz é considerada uma das mulheres mais bonitas de Hollywood, mas admitiu que se sente um pouco envergonhada quando precisa mostrar seu corpo, como fez em O Lobo de Wall Street.

Ela disse para a revista ShortList: "Quando eu filmo, eu não penso no fato de que milhões de pessoas verão. Se eu tenho que fazer algo embaraçoso, eu fico constrangida em frente de, vamos dizer, 100 membros de uma equipe. Se eu fico de biquíni, eu estou pensando: 'Oh Deus, eles me verão de biquíni'. E então, 28 meses depois, milhões de pessoas assistirão e eu vou esquecer".

Em seu último papel, Margot estrela Lady Jane Greystoke em A Lenda de Tarzan, ao lado de Alexander Skarsgard, que interepretou Tarzan. Apesar da experiência de filmar em uma selva da Inglaterra, ela não acha que sobreviveria se tivesse que, literalmente, morar na selva. "Eu não saberia o que fazer na selva! É um terreno que eu nunca experimentei. Eu estaria mais equipada para ir a Austrália, mas mesmo assim, não seria eu", afirmou.

A atriz de 26 anos ainda revelou que ficou maravilhada com os sets criados pela equipe para o filme de David Yates. "Eles construíram uma cidade e uma vila, eles construíram um bote e um tanque gigante de água para o navio. Eles criaram muito. No estúdio eles criaram uma selva que era tão grande que você podia correr e não chegaria ao outro lado. Havia um rio de atravessava o meio do estúdio. Foi incrível, nunca vi assim tão grande", compartilhou Margot Robbie.