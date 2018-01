Margot Robbie assina contrato para um filme solo de Arlequina

Foto: Bang Showbiz

Margot Robbie deu vida à supervilã Arlequina no filme da DC Comics Esquadrão Suicida, e agora foi confirmado um spin-off apenas focado na anti-heroína.

Robbie será a líder do elenco feminino da DC Universal no novo longa, possibilidade que já havia deixado a artista bem empolgada assim que participou de Esquadrão Suicida.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Margot estava "ímpeta para o projeto. Quando ela conseguiu o papel para o filme, ela mergulhou profundamente nos quadrinhos para aprender o máximo possível sobre o personagem. No processo, ela se inteirou sobre os personagens femininos da DC".

No entanto, ainda não se sabe se o amor da vilã, o Coringa, interpretado por Jared Leto, fará parte do spin-off, ou até mesmo o Batman, vivido por Ben Affleck.