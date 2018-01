Marcos vai depor na Delegacia da Mulher nesta quarta-feira, 12

Marcos se pronunciou sobre expulsão do 'BBB17'. Foto: Globo/Paulo Belote

O ex-BBB Marcos Harter deve prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, às 11h30 da manhã desta quarta-feira, 12.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado, que também informou que o depoimento será ouvido pela delegada-titular Viviane Costa Ferreira.

Um inquérito foi aberto na última segunda-feira, 10, após discussão do casal na casa do Big Brother Brasil. Foram encontrados indícios de agressão e o cirurgião plástico foi expulso do programa.

A delegada Márcia Noeli, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, informou previamente que também espera-se ouvir Emilly. No entanto, a assessoria afirma que o depoimento dela ainda não foi marcado.