Marcos Harter é indiciado por agressão a Emilly Araújo no 'BBB17'

Marcos e Emilly na casa do 'BBB 17' Foto: Fabio Rocha / Globo

O médico Marcos Harter foi indiciado por agressão à estudante Emilly Araújo durante sua participação no reality show BBB17, da Globo. A informação foi divulgada pela GloboNews nesta quarta-feira, 19.

De acordo com a reportagem, o indiciamento se deu após as análises das imagens capturadas pelas câmeras do reality show, as declarações de Marcos e de Emilly em seus depoimentos, e o laudo pericial.

O resultado das investigações aponta que as lesões provocadas por Marcos foram intencionais. O inquérito, segundo a GloboNews, foi encaminhado ao Ministério Público.

Entenda o caso. Marcos foi expulso do BBB17 na reta final após ser acusado de agredir, mais de uma vez, a campeã da edição, Emilly, com quem manteve um relacionamento amoroso ao longo da competição.

O médico prestou depoimento sobre a suspeita de agressão na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no dia 12. Emilly também compareceu ao local nesta semana para prestar sua versão do caso.

"Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar o nosso emocional ao limite e, consequentemente os nervos à flor da pele", disse Marcos em um comunicado em seu Twitter.

Dentro da casa, Emilly chegou a mandar um recado para Marcos, após sua expulsão: “Quero deixar claro que sei que tu nunca teria intenção de me machucar. Espero que esteja bem, com a tua família, quero que dê tudo certo”. Após a saída, eles não voltaram a se falar.