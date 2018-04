Marco Luque e Flavia Vitorino se separam

Ator Marco Luque e sua ex-mulher Flavia Vitorino Foto: Denise Andrade/Estadão

Chegou ao fim o casamento do humorista Marco Luque e Flavia Vitorino. O casal estava junto desde novembro de 2010 e a separação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Luque ao E+. Eles são pais de duas meninas: Isadora, atualmente com 7 anos, e Mel, agora com 5 anos.

Marco ficou conhecido nacionalmente por integrar a bancada do programa CQC, da Band, e atualmente faz quadros humorísticos no Altas Horas, da Globo.

Além disso, estreia, em abril, o musical Os Produtores, no qual contracena com Danielle Winits e Miguel Falabella.