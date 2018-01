Marco de Biaggi fala sobre luta contra linfoma; assista

Foto: Reprodução/Instituto Vencer o Câncer

O cabelereiro Marco de Biaggi sobreviveu à luta contra um linfoma no ano passado. Depois de passar meses internado, alternando inclusive momentos de alucinações com outros de coma absoluto, ele passa bem e conversou com o doutor Antonio Buzaid do Instituto Vencer o Câncer e com seu oncologista e hematologista, dr. Phillip Scheinberg sobre a doença.

Segundo ele, o mais importante foi saber lidar com o lado emocional. "Primeiramente é importante você aceitar. 'Por que não eu?' Pode acontecer com qualquer um. Eu sempre gostei de viver, sou uma pessoa feliz. Eu acordo dando risada, vou dormir dando risada", disse.

Uma coisa que chamava muita atenção era que o Marco sempre semonstrava essa vontade de viver, de brigar", relata seu oncologista e hematologista, dr. Phillip Scheinberg.

De Biaggi falou também sobre o processo doloroso de perder o cabelo e disse que não acreditava que isso aconteceria com ele. Mesmo assim, lidou com o acontecimento da melhor forma que conseguiu. "Fui no barbeiro, passei a navalha. Mas achei tudo muito divertido porque eu era saradão, 'rato de academia'. Falei: 'nossa, ficou bacana'."

Veja a entrevista completa: