Marcio Garcia diz que se arrepende de ter votado em Aécio Neves

Marcio Garcia apoiou Aécio Neves nas eleições de 2014 Foto: Marina Malheiros/Estadão

O apresentador Marcio Garcia declarou nesta sexta-feira, 19, que se arrepende de ter votado em Aécio Neves (PSDB-MG) nas últimas eleições presidenciais.

“Que vergonha para todos nós. Acho que neste momento não há um único brasileiro orgulhoso. Muito menos do seu voto para presidente! Nenhum! Me incluo em primeiro lugar! Não existe um eleitor neste país que não esteja decepcionado com o seu ‘candidato’”, escreveu em seu Instagram.

O desabafo de Garcia aconteceu depois que o senador mineiro foi acusado de pedir R$ 2 milhões de propina ao empresário Joesley Batista, dono da JBS.

Em 2014, o apresentador gravou um vídeo no parabenizando Aécio Neves pelo seu aniversário em que diz que o tucano é “um dos poucos políticos que nos faz acreditar que o Brasil pode dar certo”.