Marcelo Tas fala sobre filho transgênero no 'Encontro'

Foto: Reprodução/ Instagram

O tema do programa "Encontro com Fátima" desta quinta-feira, 20, era pessoas transgênero. Marcelo Tas, pai de um homem trans, era um dos convidados e falou sobre a questão da aceitação. "É importante falar deste assunto de maneira aberta. Não é preciso ter o momento de contar. Temos que entender que isso é uma realidade. O que nos atrapalha muito é a ignorância, que leva ao preconceito e à violência", disse o jornalista.

Tas ainda afirmou que o brasileiro deveria ter vergonha de viver no país que mais mata Transgêneros no mundo. Como pai, ele assumiu que não é fácil aceitar, mas que é algo mais comum do que ele imaginava. "Também queria reforçar que é difícil para o pai, temos que reconhecer. É difícil enfrentar e olhar para essa novidade, mas percebi que isso é um fenômeno comum, que está presente na vida de todos nós."

Luc, filho do jornalista, vive nos Estados Unidos e é advogado. Ele fez um vídeo para o programa e agradeceu o pai e a mãe por sempre terem o acolhido. "Vocês me veem como eu sou", disse Luc. O depoimento deixou Tas emocionado.