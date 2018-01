Marcelo Serrado e Marcos Veras se beijam para protestar contra homofobia

Marcelo Serrado e Marcos Veras protestaram contra homofobia Foto: Divulgação

Marcelo Serrado e Marcos Veras se beijaram durante a apresentação do prêmio 'Homem do ano' da revista GQ, nesta quinta-feira, 1. O ato de protesto contra a homofobia repetiu a iniciativa e beijo de Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro, na última edição do evento, em 2015.

A premiação, que ocorreu no Copacaba Palace, no Rio de Janeiro, também homenageiou Rony Meisler (na categoria Moda), Cacá de Souza (Estilo), Domenico Dolce & Stefano Gabbana, representados por Bruno Gagliasso (Moda Internacional), Marcos Leta (Empreendedorismo), Rodrigo Galindo (Liderança), David Hertz (Gastronomia), Carlos Henrique Schroder e Alberto Pecegueiro (Televisão), ACM Neto (Personalidade), Vik Muniz (Artes), Isaquias Queiroz (Revelação), Diogo Nogueira, Martinho da Vila e Monarco (Música) e Daniel Dias (Esporte).