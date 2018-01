Marcelo Rezende se irrita com boato sobre sua saúde: ‘Olhe pra mim e vê se estou morrendo’

Apresentador luta contra câncer no fígado e no pâncreas Foto: Paulo Liebert/ Estadão

Apresentador do programa Cidade Alerta, da Record TV, Marcelo Rezende publicou vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira, 2, para desmentir os boatos de que estaria morrendo.

“A única leitura que estou fazendo é essa aqui”, disse ao mostrar a Bíblia. Ele continua: “Porque é esta leitura que vai me tirar de todo o deserto que estou atravessando”.

Ele conta que foi avisado de boatos que circularam na internet que dizem que ele estaria com a saúde muito fragilizada. Ele é categórico ao desmentir essa informação: “Olhe pra mim e vê se estou morrendo”.

Marcelo Rezende foi internado no começo do mês de maio para tratar câncer no pâncreas e no fígado. No último dia 17 ele revelou que passaria por um retiro espiritual.

Agora, no vídeo desta sexta-feira, o apresentador disse que não tem medo da morte, pois “quem tem Deus, não tem medo de nada”. E voltou a dizer: “Eu estou bem”.

Confira a postagem: