Marcelo Rezende deve ter alta ainda nesta semana

O apresentador Marcelo Rezende, do 'Cidade Alerta'. Foto: Edu Moraes / Record TV

De acordo com a assessoria de imprensa da Record TV, Marcelo Rezende deverá receber alta no máximo até o fim de semana. O apresentador do Cidade Alerta está internado desde a última segunda-feira, 8, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A causa da internação segue sendo um mistério, mas o apresentador usou suas redes sociais para se pronunciar, afirmando que trata-se de um momento em que "o mal sobrevêm".

"Amor, obediência, disciplina - isso é fé, que tenho na hora das vitórias e quando o mal sobrevêm. Quem nos guarda é Deus", publicou.

Posteriormente, escreveu outra mensagem de cunho religioso: "Minha aliança é com Deus. E ele escolhe os corações que sempre estarão contigo. E tudo se torna mais simples e mais fácil".

