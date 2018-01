Marcelo Rezende continua com tratamento alternativo contra câncer

Apresentador continua com tratamentos alternativos para curar o câncer. Foto: AGLIBERTO LIMA/AE

Marcelo Rezende publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 12, em que diz seguir para a terceira etapa do tratamento contra o câncer. O local, chamado por ele de 'farmácia de Deus', fica em Minas Gerais.

"Foi lá que eu encontrei um lugar onde estou sendo acolhido, cuidado e caminhando no sentido da cura", afirmou. O apresentador voltou a falar do tratamento espiritual que faz, com leituras da bíblia e orações.

Mais um passo no caminho da Cura. Sempre com a orientação do ESPÍRITO DE DEUS Uma publicação compartilhada por Marcelo Rezende Corta Pra Mim (@marcelorezende.oficial) em Jun 12, 2017 às 5:58 PDT

Uma semana antes, ele compartilhou novamente que estava indo se internar. Com ele, estavam a filha mais velha Patricia, que veio da Holanda para ficar com o pai, e Geraldo Luís, amigo pessoal dele que o acompanha nas idas até a clínica.

Há uma semana, Geraldo postou a foto do livro Anticâncer - Prevenir e Vencer Usando Nossas Defesas Naturais, do médico David Servan-Schreiber. O autor relata a própria luta contra o câncer, baseada na medicina convencional aliada a práticas e alimentação saudáveis.

Lendo...aprendendo sempre. Uma publicação compartilhada por Geraldo Luis (@geraldobalanca) em Jun 6, 2017 às 3:48 PDT

Em maio, Marcelo Rezende participou de um retiro espiritual, mas disse que só não fez jejum porque "as drogas que me aplicam mais parecem que vão me matar do que vão me salvar. O importante é que estou orando firme e tenho certeza de que já estou curado", disse em um vídeo.