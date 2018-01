Marcelo Adnet sobre Dani Calabresa: 'A amizade continua, a admiração também'

Dani Calabresa e Marcelo Adnet se separaram após sete anos juntos. Foto: Denise Andrade/AE

Na última terça-feira, 4, Marcelo Adnet falou pela primeira vez sobre a separação de Dani Calabresa, com quem estava há quase sete anos.

Em entrevista ao EGO, o humorista disse: "A amizade continua, a parceria para possíveis trabalhos também continua, o carinho e a admiração também. Continuo sendo fã e sempre serei fã da Dani. Tenho uma admiração imensa. Passamos bastante tempo juntos e o importante para mim neste momento é que a parceria e a amizade continue. A separação fez parte, o resto é parceria nossa que não pode acabar. Ela é uma pessoa incrível".

Durante coletiva do Zorra, Dani também comentou sobre a separação: "Foram dez anos de uma relação muito feliz de muito amor, muita amizade, parceria. A gente era casado, trabalhava juntos, fazia stand-up, ia para a mesma emissora, ia para casa e ainda rolavam coisinhas felizes. Deu muito certo, foi muito legal e agora a gente está separado".

A separação do casal veio à tona no último sábado, 1º. Antes disso, já havia rumores de que o casal não estaria mais juntos, devido à algumas crises no relacionamento - Adnet foi flagrado duas vezes beijando outras mulheres.