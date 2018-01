Marcelo Adnet é flagrado aos beijos com mulher no Rio

Essa é segunda vez que o humorista é pego no flagra com outra mulher, a primeira foi em 2014. Foto: Werbert Belicio/AgNews

Na madrugada desta sexta-feira, 8, o humorista Marcelo Adnet foi flagrado aos beijos com uma outra mulher no Rio de Janeiro.

De acordo com a agência de fotos responsável pelo flagra, antes dos cliques o humorista ficou com uma outra mulher, que havia lhe pedido uma foto no local. No final da noite, Adnet e a mulher andaram de mãos dadas pelas ruas da Zona Sul da cidade e partiram juntos.

Recentemente, o humorista comemorou ao lado de sua esposa, Dani Calabresa, seis anos de casados, que rendeu até uma declaração de Calabresa em suas rede sociais.

"Como a gente se comporta no nosso ambiente de trabalho. A gente mata as saudades aonde der. Seis anos de casados. Quanto amor, quantos ataques de risos, trabalhos especiais juntos, quantas sinusites, viagens, bilhetinhos de amor, musiquinhas, imitações, jogos e bobeirinhas nossas. Obrigada por deixar minha vida mais feliz! Seu amor me faz bem! Te amo, meu menino genial", escreveu Dani Calabresa.

Lembando que em novembro de 2014, Adnet também foi flagrado aos beijos com uma loira em um dos pontos mais conhecidos do Rio de Janeiro e chegou a se redimir por meio de tuítes.