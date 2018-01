Maquiagem para peles maduras

Se você já cruzou a fronteira dos 50 anos, esqueça aquela maquiagem que fazia aos 20 e aos 30: ela definitivamente não se encaixa mais na sua rotina de beleza. A boa notícia é que há um arsenal de beauté formulado pelos fabricantes de cosméticos especialmente para as peles mais maduras. Isso, somado a dicas de quem entende do assunto, é a combinação mais do que perfeita para realçar o seu melhor e minimizar (sem jamais tentar apagar!) marcas de expressão, rugas e linhas finas. Confira seis dicas de especialistas para um make ideal:

1. Antes de tudo, a pele

Ela deve estar sempre muito limpa e hidratada. Quanto melhor a pele, menos maquiagem você precisará. Siga com base e corretivo, que deixam rugas e linhas finas menos visíveis. Muitas mulheres usam a mesma base de 10 anos atrás e esse é um grande erro. Hoje boa parte delas é formulada com texturas mais adequadas à pele madura. As bases com cor, sempre no mesmo tom da pele, são ótima escolha para cobrir imperfeições e uniformizar a pele. “Cuidado com bases de efeito matte. Além de ficar bem secas na pele, podem marcar as linhas. Prefira bases líquidas com acabamento natural ou luminoso”, ensina a maquiadora Juliana Rakosa, do Studio W Iguatemi, de São Paulo. Como a pele mais madura tende a ser mais seca, o ideal são as bases e blushs cremosos. “Também não exagere no pó: prefira sempre os translúcidos, que são mais leves e marcam menos”, afirma.

2. Dê volume aos lábios

Os lábios afinam com o tempo e a dica aqui é escolher tons um pouco acima da sua cor de boca natural. E fuja dos batons escuros: eles envelhecem. A menos que você tenha a pele escura e lábios naturalmente volumosos, opte pelos vermelhos mais abertos e os pinks, se sua preferência for por cores fortes. “Evite usar gloss ou batons muito cremosos, já que são mais suscetíveis a derreter e borrar”, diz a maquiadora Marcia Val do Hi Salão/Hair Innovation, de São Paulo. Batons matte têm mais durabilidade, efeito seco e não escorrem com tanta facilidade como os cremosos ou gloss.

3. Lápis de olhos no lugar dos delineadores líquidos

Evite linhas muito grossas e marcadas sobre os olhos porque elas definitivamente não disfarçam os sinais do tempo. A dica, aqui, é esfumar o traço com pincel ou com os dedos. A técnica abre o olhar. Opte por sombras em tons marrons e azuis mais escuros. Fuja também dos brilhos cintilantes e prefira as cores matizadas. Abuse das máscaras para cílios – elas abrem ainda mais o olhar. “Mas cuidado: evite fazer olhos muito marcados, já que eles podem envelhecer ao realçar ainda mais as rugas nessa região”, explica Marcia Val.

O segredo da boa maquiagem é parecer que você não a está usando Foto: pimoo/Creative Commons

4. Jamais dispense um bom primer

O segredo de uma pele perfeita está no uso do primer. Uma camada antes da maquiagem ajuda a manter e fixar base, sombra e pó e a uniformizar a pele, já que o produto diminui os poros, dando acabamento acetinado à pele. Há ainda primers com efeito lifting, que dão um up momentâneo na pele do rosto. “Prefira primers que dão luminosidade: muitos têm difusores óticos, partículas que refletem a luz e minimizam pequenas linhas e imperfeições. Além da pele viçosa ser uma tendência forte nas passarelas internacionais, ela traz glamour ao look de maquiagem”, diz Ju Rakosa.

5. Iluminadores são bons aliados

Uma pele iluminada certamente é mais jovem do que uma pele seca. A dica é investir em iluminadores líquidos ou cremosos (evite versões em pó, que marcam as linhas e rugas) na parte alta das maçãs do rosto e no canto interno dos olhos. Bem usados, eles realmente roubam anos da aparência. Abaixo dos olhos e acima do blush, o iluminador tem o poder de ampliar o olhar.

6. Menos é mais

Não exagere na sua maquiagem, especialmente à medida que envelhece. Use bastante pincel para tirar excessos, seja de blush, sombras, bases e até batons. O segredo da boa maquiagem, afinal, é parecer que você não a está usando. E isso não é sinônimo de maquiagem nenhuma, mas da escolha de produtos certos, com tons naturais e aplicados com leveza.