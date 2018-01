'Mamãe Chewbacca' canta hino dos Estados Unidos antes de jogo de beisebol

O vídeo dela como Chewbacca é o maior viral de 2016. Foto: Reprodução/Facebook

A 'Mamãe Chewbacca' mais uma vez causou furor na internet. Depois de viralizar vestida com uma fantasia do personagem de Star Wars, Candace Payne surpreendeu a todos ao publicar no Facebook um vídeo em que aparece cantando a música Heal the World, de Michael Jackson. Passado um dia, o post já teve mais de 37,4 mil compartilhamentos e 105 mil curtirs na rede social.

O desempenho foi bom o suficiente para que ela fosse convocada para cantar o hino nacional dos Estados Unidos antes de um jogo entre Seattle Mariners e Houston Astros, válido pela MLB, o principal campeonato norte-americano de beisebol.

Veja abaixo os dois vídeos da mais nova cantora da internet: