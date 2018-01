Maluma faz versão de ‘Você Partiu Meu Coração’; ouça

Cantor publicou vídeo em Milão, na Itália Foto: Instagram / @maluma

O cantor de reggaeton Maluma postou vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5, em que canta versão em espanhol da música Você Partiu Meu Coração, de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão.

“Pronto...”, escreveu o cantor, marcando na postagem o brasileiro Nego do Borel. O pequeno vídeo foi publicado em Milão, na Itália. Maluma atualmente faz turnê internacional.

PRONTO... @negodoborel_oficial Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma) em Out 5, 2017 às 10:13 PDT

Não se sabe se ele lançará o single completo de Tu Me Partiste El Corazón. No entanto, essa versão da música já era esperada desde maio, quando o cantor havia gravado outro vídeo para as redes sociais em que cantarolava a canção durante uma viagem de avião.

Confira a reação dos fãs nas redes sociais: