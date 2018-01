Mallu Magalhães gera revolta após comentário sobre questão racial

Mallu Magalhães em cena do polêmico clipe Foto: Reprodução do clipe 'Você Não Presta' (2017) / Mallu Magalhães

A cantora Mallu Magalhães, que sofreu críticas por parte de alguns fãs que consideraram racista o clipe de Você Não Presta, seu mais recente lançamento, participou do Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 23, e gerou ainda mais polêmica por conta de um comentário feito na hora de apresentar a música.

"Essa também é para quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba", disse ela durante a introdução da música no programa.

Antes, Mallu havia debatido o tema com os convidados do programa. Ao ser questionada por Fátima sobre um possível racismo na produção, respondeu: "Foi o extremo oposto, na verdade. Quando eu fiz o clipe, minha ideia era fazer um clipe de dança e convite a todos. Em nenhum momento considerei cor de ninguém na seleção do cast, nem reparei qual era o número de pessoas, de que cor elas eram".

"Teve um grupo de pessoas negras que se sentiram ofendidas, disseram que eu tava usando o corpo negro para adornar meu clipe. Não foi essa a intenção", ressaltou, reconhecendo um possível erro: "A resultante disso foi muito interessante, porque foi um espaço de debate. Acho que foi um momento de educação até para mim. Hoje olho o clipe com outros olhos, sinceramente".

Nas redes sociais, a nova frase gerou repercussão negativa, e muitos internautas estão criticando a postura de Mallu, enquanto outros a defendem. Confira abaixo alguns exemplos:

Mallu Magalhaes falando na Fatima: "essa musica é pra quem é preconceituoso e fala q Branco n pode tocar samba" Que pic.twitter.com/yAy3qIhN0C — Chanandler Bong (@babi) 23 de junho de 2017

" Essa vai para todos os preconceituosos que dizem que branco não pode tocar samba" - Mallu Magalhães WHITE PEOPLE PROBLEM pic.twitter.com/qYR0mFR4Tr — J Yang (@JaaayMartins) 23 de junho de 2017

A mallu Magalhães soltou serin "essa tbm é pra quem é preconceituoso e diz q branco não pode tocar samba" perdeu a chance de ficar calada — blenda (@blendvincler) 23 de junho de 2017

Aí Malu Magalhães diz ''essa é pra qm é preconceituoso e diz q branco não pode tocar samba''... Caralho, era melhor ter ficado calada fia pic.twitter.com/nFLVdULnBh — Louise L. (@louise_1313) 23 de junho de 2017

a malu magalhães teve coragem de lançar ao vivo "essa é pra quem é preconceituoso e diz que branco nao pode tocar samba" pic.twitter.com/zYiJtto5WX — MURALHA (@daniteleskkkkj) 23 de junho de 2017

sério que vcs acham a mallu magalhaes errada por dizer que branco pode cantar samba? qual é o problema de vcs? — quer vinho (@Keviricando) 23 de junho de 2017

Pela primeira vez concordei com algo que a Mallu Magalhães falou: "Essa música é pra quem acha que branco não pode tocar samba". — Fernanda Tanaka (@nandinhatanaka) 23 de junho de 2017

Vergonha do q? Achei q ela deu uma bela indireta dizendo q ia cantar samba p aqueles q dizem q samba n é música de branco. Lacrou! — Alvina Gonçalves (@AlvinaSC1) 23 de junho de 2017

Confira também o pedido de desculpas postado por Mallu à época, e o vídeo da música: