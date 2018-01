Malia Obama muda-se para a Universidade de Harvard

Barack Obama e a filha mais velha, Malia, de 19 anos. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Malia Obama, filha de Michelle e Barack Obama, entrou, oficialmente, para a Universidade de Harvard. Na segunda-feira, 21, a jovem de 19 anos foi vista com os pais mudando-se para a residência do campus, na área de Harvard Square.

Ela terminou o ensino médio em junho do ano passado e optou por uma pausa de um ano.

Antes de ingressar na universidade, em Massachusetts, a jovem passou um tempo visitando várias faculdades privadas que fazem parte da Ivy Leagues, como Princeton, Harvard, Brown e a Universidade da Pensilvânia.

Durante o ano de pausa, Malia fez um estágio na Weinstein Co., uma produtora e distribuidora de filmes e televisão fundada pelos irmãos Bob e Harvey Weinstein. Ela também esteve no Sundance Film Festival em janeiro e viajou em junho com os pais e a irmã, Sasha, para Bali.

No ano passado, Obama disse à People qual foi o conselho que deu à filha sobre educação superior. "Esteja aberta a novas experiências quando você for para a faculdade. Não vá para duplicar a mesma experiência que você teve no ensino médio", contou.