Maitê Proença compõe elenco de '#MeChamaDeBruna 2'

Em '#MeChamaDeBruna 2', Maitê Proença fará papel de jornalista que se envolve com Bruna Surfistinha. Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Com quase 40 anos de carreira e 26 novelas no currículo - além de peças teatrais, filmes e livros -, a atriz Maitê Proença fará parte da segunda temporada de #MeChamaDeBruna, série que mostra os lados desconhecidos da ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha.

A nova sequência vai retratar a carreira independente de Bruna, interpretada pela atriz Maria Bopp, como prostituta de luxo. Maitê fará o papel de Miranda, de 45 anos, apresentadora de um programa de televisão, culta, inteligente, interessante, homossexual e que acabará se envolvendo com a prostituta.

#MeChamaDeBruna 2 é uma produção original da FOX Networks Group Brasil junto à TV Zero, mesma produtora do filme Bruna Surfistinha. A estreia será na FOX Premium em toda América Latina e Brasil no segundo semestre deste ano.