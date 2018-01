Maisie Williams será madrinha de casamento de Sophie Turner com Joe Jonas

Maisie Williams e Sophie Turner. Foto: Emily Shur/The New York Times

Em Game of Thrones, os casamentos nem sempre são experiências positivas. Felizmente, na vida real, as coisas são diferentes e Sophie Turner, que vive Sansa Stark, está animada para oficializar a união com Joe Jonas. Os dois anunciaram o noivado em outubro.

Leia também: Sophie Turner conta que foi difícil atuar com Maisie Williams por conta da amizade entre elas

Uma das madrinhas da união será justamente Maisie Williams, sua irmã Arya Stark na ficção. Em entrevista à Radio Times, Maisie foi questionada se ela se ofereceria para o "papel de madrinha", ao que ela respondeu: "Ah, eu já sou madrinha. É muito, muito legal! Mas é um pouco bizarro também".

Maisie foi questionada sobre os detalhes da cerimônia, mas disse que os preparativos sequer começaram – Sophie só quer pensar nisso após ambas terminarem de gravar a última temporada de Game of Thrones, que estreia em 2019.

"Mas eu acho que ela já está pensando nas coisas e sonhando", disse Maisie.