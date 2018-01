Maisa é vítima de assédio em um post no Facebook

A atriz divulgou a ameaça de morte em seu Twitter. Foto: Reprodução / Instagram

Aos 14 anos, Maísa Silva, do SBT, foi constrangida nesta sexta-feira, 8, por internautas comentaram em um post dela no Facebook. Após publicar uma imagem em que aparece com o cabelo pintado de vermelho, muitos de seus seguidores a elogiaram, mas houve aqueles que pediram para que ela fizesse um filme de conteúdo pornográfico. A ação foi orquestrada por membros do grupo "Vai Chorar Mesmo", que em alguns usaram a hashtag #VCM para se identificar.

A atriz afirmou que vai tomar as medidas judiciais. “Eu, minha equipe, juntamente com o Facebook e a Polícia já rastreamos os comentários ruins que recebi hoje aqui no Facebook. A internet não é ‘terra de ninguém’ e existem leis aqui também. Obrigada pelo apoio de todos os meus fãs”, escreveu.

Um dos comentários gerou revolta Foto: Facebook/Reprodução

Essa foi a publicação: