Maísa aparece com máscara de argila no rosto

. Foto: https://www.instagram.com/p/BS60OFUjPub/?taken-by=maisa

Maísa Silva não cansa de arrasar na internet! Ela publicou uma foto no Twitter em que aparecia com uma máscara de argila no rosto, nesta quinta, 20.

A atriz de 14 anos mostrou o momento de beleza e brincou: "Testando máscara de argila rosa. Minha cara tá ardendo mas eu tô fingindo que tá tudo bem." Depois do procedimento, Maísa afirmou que sua pele ficou ótima.

A ex- apresentadora do Bom dia e Cia tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter e a foto rendeu mais de 2 mil likes.

Confira as postagens de Maísa:

Testando máscara de argila rosa. Minha cara tá ardendo mas eu tô fingindo q tá tudo bem pic.twitter.com/BH6TEjVkwC — +a (@maisasilva) 20 de abril de 2017