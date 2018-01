Maisa afirma que precisa perdoar Silvio: 'A idade chega para todos'

Maisa Silva falou sobre sua relação com Sìlvio Santos em vídeo com Matheus Mazzaferra no YouTube. Foto: Instagram.com/maisa/

Nos últimos meses não faltaram polêmicas em torno de Maisa Silva no SBT. Seja por conta das 'investidas' de Dudu Camargo ou das piadas maldosas de Silvio Santos, a atriz virou assunto na internet por ter crescido na frente das câmeras e ter uma personalidade extrovertida.

E apesar de ter dado alguns 'cortes' em Silvio, parece que Maisa não guarda rancores. "Ele fala umas coisas sem noção, mas a idade chega para todos, e tenho que perdoá-lo nesse quesito", disse em vídeo no canal do youtuber Matheus Mazzafera.

A atriz de 15 anos confirmou que fora das câmeras a relação entre os dois é tranquila. “Ele é maravilhoso! Eu conheci o Silvio eu tinha 5 anos, então, pra mim, ele era o cara que aparecia na minha televisão, um amigo. Eu não tinha a dimensão de fama de nenhuma pessoa. Na primeira reunião que eu tive com o Silvio, eu tinha acabado de ser contratada pelo SBT. Ele me chamou na sala dele, no camarim, com meus pais. Ele começou a perguntar onde eu morava, se eu estudava, começou a fazer um dossiê da minha família”, disse Maisa.

“Ele sempre me chamava para conversar e para o programa dele. Eu já chamei a mãe dele de vaca, já puxei a peruca dele, eu já peidei no palco dele, eu já chorei na frente dele, ele já me segurou no colo. Isso ele não mostra! Só quer mostrar a zoeira. Mas ele é superfofo. Eu cresci com ele e tenho uma gratidão maior do que tudo. Ele é um exemplo! ", completou.

Veja abaixo a entrevista completa:

