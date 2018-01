Com barba grisalha, Jim Carrey surpreende fãs em nova foto

Jim Carrey apareceu bem diferente em uma foto que postou no fim de semana de Páscoa.

Com os cabelos um pouco sem corte e um olhar bem sereno, o ator surpreeendeu os seguidores com a barba grisalha e uma aparência mais velha.

Carrey desejou a todos seus seguidores no Twitter uma boa Páscoa. "Feliz Páscoa, Pesach ou qualquer outra comemoração que o deixe feliz e confortável", publicou o ator. Além de Carrey, o coelho na foto também está bem fofo.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq