'Mais forte do que nunca', diz Dado Dolabella em primeiro post após sair da prisão

O ator Dado Dolabella agradeceu o apoio aos fãs em seu primeiro post no Instagram após ter deixado a prisão Foto: Instagram/@dadodolabella

Após ser liberado da cadeia na última sexta-feira, 6, onde ficou preso por 60 dias em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia, o ator Dado Dolabella fez seu primeiro post no Instagram comentando o assunto.

"'No fim... o AMOR que você LEVA é igual ao AMOR que você FAZ'. Tão bom estar de volta e meu amor por vocês, só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai tá mais forte que nunca! Contem comigo! Sempre. Quero agradecer também toda energia boa que vocês me passaram!!! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vocês! Obrigado mãe, você é meu chão e minha asa!!! Não foi fácil… sem vocês eu não conseguiria!!! #DeusNoComando", escreveu o ator.

Dado havia sido preso no dia 6 de fevereiro por uma dívida de pensões alimentícias estimada em R$ 196 mil devidas ao filho que teve em relacionamento com a estudante Fabiana Vasconcelos Neves. Após dois meses preso, agora o ator cumpre prisão em regime aberto por ter descumprido termos de liberdade condicional de outro processo.