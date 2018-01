Mais de 10 anos depois, protagonistas de 'Quatro Amigas e Um Jeans Viajante' seguem amigas

Cena do filme 'Quatro Amigas e Um Jeans Viajante' (2005) Foto: Cena do filme 'Quatro Amigas e Um Jeans Viajante'/Warner

Você se lembra do filme Quatro Amigas e Um Jeans Viajante (2005), sobre a amizade de quatro garotas bem próximas que se separam nas férias de verão? Doze anos após o lançamento, as protagonistas Blake Lively, Alexis Bledel, Amber Tamblyn e America Ferrera seguem como melhores amigas, como se encarnassem na vida real o enredo da ficção.

Na première do filme Paint It Black, dirigido Amber, as atrizes fizeram um minirreencontro - America Ferrera não conseguiu comparecer à pré-estreia, mas chegou a tempo da festinha pós-lançamento.

THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS (ten years later) ❤️ pic.twitter.com/1AoULEO7UV — carmen. (@goddessdelrey) 16 de maio de 2017

As quatro atrizes, que também atuaram em Quatro Amigas e Um Jeans Viajante 2 (2008), seguem como melhores amigas, mesmo 'sem saber' como mantêm a amizade.

"É engraçado porque algumas de nós não têm nada em comum", declarou Amber Tamblyn à People, relatando que mandou mensagens a Blake Lively para perguntar opiniões sobre o look no tapete vermelho. Apesar das diferenças, elas seguem com um elo forte que as deixa unidas. "Acho que é uma questão de doar-se e de compartilhar", diz Amber.

Ela também declarou à People que "há uma grande chance" de elas atuarem em um terceiro filme. “Nós quatro ainda somos melhores amigas. Conseguir criar algo juntas mais uma vez sempre foi nosso sonho", declarou.