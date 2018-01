Maíra Charken e Renato Antunes se casam no Rio de Janeiro

Maíra Charken e Renato Antunes Foto: instagram.com/mairacharken

A ex-apresentadora do Vídeo Show Maíra Charken se casou com Renato Antunes nesta quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro.

Leia também: Maíra Charken está grávida do primeiro filho

Eles se conheceram na gravação do quadro Saltibum, do programa Caldeirão do Huck, no qual Renato foi o treinador de Maíra.

O casal está na reta final da gravidez do primeiro filho, Gael, anunciada em março deste ano.

Durante a cerimônia, Maíra cantou para o marido a música O Nosso Santo Bateu, da dupla Matheus & Kauan.

Assista ao momento e veja fotos da cerimônia:

Uma publicação compartilhada por Luciana Nunes (@lucianapcnunes) em Set 7, 2017 às 8:55 PDT

Uma publicação compartilhada por Luciana Nunes (@lucianapcnunes) em Set 7, 2017 às 8:58 PDT

A felicidade real de quem estava onde exatamente queria estar! Que sorte a minha! #GaMaeRe #ChasaCharkenato #Chasamento by @marlonmacosa Uma publicação compartilhada por Maíra Charken (@mairacharken) em Set 8, 2017 às 4:42 PDT

#yoo2Rio #DaySpaCasMenina #TiasDoGael #Chasamento #GaMaeRe Uma publicação compartilhada por Maíra Charken (@mairacharken) em Set 6, 2017 às 9:13 PDT

VEJA TAMBÉM: Os filhos mais fofos das personalidades