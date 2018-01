Maiara e Maraísa revela 'música do namoro' de Bruna Marquezine e Neymar

Maiara e Maraísa brincaram com Bruna Marquezine no 'Caldeirão do Huck'. Foto: Reprodução/TV Globo

No Caldeirão do Huck que foi ao ar no último sábado, 7, Maiara e Maraísa foram algumas das convidadas e revelaram qual é a 'música tema' do namoro de Bruna Marquezine, que também estava no programa, e Neymar.

"Ela [Bruna] disse que essa música é dela com o namorado", disse Maiara, referindo-se à canção Medo Bobo, antes de ser interrompida por Bruna, que ficou constrangida e disse apenas que era fã da dupla sertaneja. Maraísa então disse: "Ela gosta do vai, volta, vai, volta".

Até a Bruna Marquezine sofre escutando Medo Bobo, não tá fácil p ninguém — bea maffeisⓟ (@verdaocabuloso) 9 de janeiro de 2017 se ate bruna marquezine chora ouvindo medo bobo quem sou eu pra nao chorar — Clai (@cjornada) 7 de janeiro de 2017 Se até Bruna Marquezine lembra do crush quando ouve "medo bobo" imagina nós meros mortais kk #caldeiraodeouro — Juliana ferreira (@Julianaferr20) 7 de janeiro de 2017

Conheça a música de Bruney abaixo: