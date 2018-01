Mãe faz festa para comemorar primeira menstruação da filha.

A americana Brooke Lee tem 12 anos e mora na Florida. Ela estava muito ansiosa para menstruar e, quando a menstruação finalmente veio, sua mãe, Shelly Jenkins, resolveu fazer desse momento uma lembrança boa e memorável.

Shelly preparou um bolo em que estava escrito 'parabéns por sua primeira menstruação' e deu para a filha. "Ela estava ansiosa para ter sua primeira menstruação. Eu quis deixar esse evento ainda mais divertido", contou Shelly ao BuzzFeed News.

Alguns amigos e familiares de Brooke a presentearam com absorventes. A melhor parte é que a menina não ficou surpresa ou envergonhada pela festa. "É apenas uma coisa normal para a nossa família", ela disse ao site.

A prima de Brooke, Autumn Jenkins, de 17 anos, postou a imagem da festa em seu perfil do Twitter e viralizou: a publicação já tem mais de 7 mil retuítes. Muitos seguidores disseram que vão fazer o mesmo para suas filhas para elas saberem que menstruar é algo normal.

Brooke started her period today & my family is super extra pic.twitter.com/ed14gNrgKf