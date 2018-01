Mãe de Selena Gomez comenta no post de The Weeknd: 'Mamãe está feliz'

The Weeknd e Selena Gomez no MET Gala 2017 Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Acredite: você não é o único que fica envergonhado quando algum parente comenta na foto do seu namorado.

The Weeknd postou em seu Instagram uma foto sua com Selena Gomez no MET Gala, que ocorreu na última segunda-feira, 1º, em Nova York. A mãe da cantora, Mandy Gomez, comentou no post.

"Brilhando, sorrindo, parece um amor saudável e igual. Mamãe está feliz", escreveu.

