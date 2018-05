Mãe de Nara Almeida realiza último pedido da filha e doa órgãos

Nara Almeida lutava contra câncer de estômago. Foto: Instagram/@almeidanara

A blogueira Nara Almeida morreu aos 24 anos na madrugada desta segunda-feira, 21, em decorrência de um câncer no estômago que se espalhou para outros órgãos. Entretanto, antes de morrer, ela havia pedido à família que seus órgãos fossem doados.

Conforme confirmado pelo G1 pelo namorado de Nara, Pedro Rocha, a família autorizou a doação das córneas da jovem, porque outros órgãos haviam sido afetados pelo câncer.

Nara tinha milhões de seguidores nas redes sociais e compartilhava sua luta contra a doença desde 2017, quando foi diagnosticada. Sua morte comoveu muitas pessoas, incluindo artistas e personalidades, que lhe prestaram homenagens.

A atriz Tatá Werneck foi uma das que se manifestou, publicando uma foto no Instagram com a legenda: "Querida Nara, nem sei o que dizer. Guardarei nossas últimas conversas com suas frases lindas dizendo que estava bem e confiante, porque a sua transformação transformou a vida de todos nós. Um exemplo de fé! De vitórias diárias".

Giovanna Ewbank também fez uma publicação, ressaltando que a missão de nara na Terra foi linda. "Você ajudou muita gente a se curar, a se reerguer e dar valor a vida. Você foi o melhor exemplo de fé e amor que alguém poderia ser. Descanse em paz, princesa. Sentiremos falta de sua alegria e ensinamentos", escreveu na legenda.

Sem postar desde o dia 4 de maio, Nara afirmou em um dos seus últimos posts que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, como fígado e pâncreas, e iria tentar um tratamento experimental bancado pelo jogador de futebol Alexandre Pato.

Adriane Galisteu, Larissa Manoela e Antonia Fontenelle foram outras personalidades que se manifestaram.