Mãe de dois filhos, Penélope Cruz diz que só conhece músicas infantis hoje em dia

Penélope Cruz é casada com o ator Javier Bardem Foto: Luke MacGregor/Reuters

Penélope Cruz perdeu o contato com a cultura pop desde que se tornou mãe. A atriz admitiu que desde que os seus filhos nasceram sua vida mudou drasticamente e ela falhou em atualizar aos novos tempos e não tem ideia de qual música é popular agora.

Entrevistada pela revista alemã Myself, a atriz disse: "Eu estou feliz por aproveitar meus filhos crescendo. Mas minha vida mudou muito nos últimos anos, demorei um pouco para me acostumar totalmente com isso. É uma enorme responsabilidade por si só. Mas começa com as pequenas coisas. Música, por exemplo: se você me perguntar o nome de alguma boa, eu só vou lembrar as infantis".

Penélope é casada com o também ator Javier Barden e o casal tem duas crianças juntos, Luna Encinas, 2, e Leo Encinas, 5.

Os dois se casaram em 2010, anos depois de trabalharem juntos em 1992, no filme Jambon Jambon, e em 2008, em uma comédia romântica de Woody Allen, Vicky Christina Barcelona.