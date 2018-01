Mãe de Cristiano Ronaldo lança livro na Espanha

Foto: Reprodução Facebook

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, comemorou o lançamento em livrarias espanholas de Mãe Coragem, obra que retrata a história da mãe do jogador do Real Madrid.

"Dona Dolores é uma mãe como nenhuma outra no mundo, e a partir de hoje nossos fãs espanhóis poderão ler a sua história! Minha mãe é uma diva e desperta o interesse de todos por onde passa! Hoje ela vai poder inspirar mais pessoas com o seu caminho", disse em postagem no seu blog.

Leia também no E+:

Charlize Theron descarta possibilidade de ter mais filhos

Confira personalidades que foram vítimas de vazamentos