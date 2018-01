Mãe de Beyoncé curte comentário sem querer no Instagram e faz 'textão' de desculpas

Foto: Reprodução/Instagram Tina Knowles-Lawson

Tina Knowles-Lawson, mãe da cantora Beyoncé, passou por um momento que todos nós já experimentamos no Instagram. Ela curtiu, sem querer, algo que não deveria.

Em um post do 10° aniversário do filme Dreamgirls - Em busca de um sonho, Tina deu um 'like' em um comentário maldoso sobre a colega de elenco e palco da filha, Jennifer Hudson. "Jhud soa horrível", dizia a mensagem.

Muita gente percebeu o deslize e Tina se desculpou. "Eu conheço Jennifer Hudson há muitos anos e sou totalmente admirada por seu talento, beleza e bondade. Eu nunca diria nada negativo sobre ela, nem concordaria com nada negativo! Minhas filhas se preocupavam que eu poderia acidentalmente clicar em alguma coisa enquanto olhava outros sites e tinham me alertado sobre isso."

Tina decidiu 'dar um tempo' das redes sociais e lamentou que algumas pessoas usem coisas negativas em benefício próprio na internet. Veja o post completo (em inglês):