Madonna visita periferia do Quênia e mostra famílias em situações precárias

Foto: Reprodução/Instagram

Madonna visitou o Quênia, na África, e compartilhou algumas imagens de sua viagem. De passagem por Kibra, também conhecido como Kibera, junto com a Shining Hope for Communities, uma organização de caridade, a cantora publicou imagens de sua passagem pelo local.

A cantora também publicou uma imagem de um rio coberto de lixo e escreveu: "Imagina que a sua água venha daqui! Estamos trabalhando para mudar isso em Kibera, a maior favela da África".

Madonna também compartilhou fotos de encontros que ela teve com uma mulher que tem 14 filhos e vive em um espaço minúsculo.

"Abraçando Mama Sofie. Essa incrível mulher vive em uma moradia de 10 por 10 em Kibera com seus 14 filhos - dois adotivos. Seu marido morreu em uma revolta política. Ela está começando seu próprio negócio com a ajuda da Shining Hope for Communities. Deus a abençoe!"

Em outra imagem, ela está com seus filhos Lourdes, Rocco, David e Marcy, com a legenda: "Sentados com a mãe Sofie".

Madonna também pediu para seus fãs seguirem a página da sua organização de caridade no Instagram, Raising Malawi, para manter todo mundo atualizado sobre seus esforços filantrópicos.

A nova página apresenta uma série de imagens do trabalho da organização, assim como um link para doações.

"Ajude a alimentar uma criança. Ajude a educar uma menina. Ajude a fornecer cirurgias que salvam vidas... Esta página é para doações gerais para Raising Malawi."

Imagine this is where your water comes from! @shofco is working to change this in Kibera, Africa's largest slum. Uma foto publicada por Madonna (@madonna) em Jul 3, 2016 às 8:48 PDT

Striking a Pose in Kibera! ❤️ Rebel Hearts Uma foto publicada por Madonna (@madonna) em Jul 3, 2016 às 9:13 PDT

Hugging Mama Sopfie. This Amazing Woman lives in a 10 by 10 dwelling in Kibera with her 14 children-2 adopted. Her husband killed in a political uprising. She's starting her own business with the help of @shofco. God Bless Her! Uma foto publicada por Madonna (@madonna) em Jul 3, 2016 às 1:32 PDT