Madonna se ajoelha e pede abraço a Caetano Veloso em festa no Rio

Madonna esteve no Brasil para casamento de empresário. Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Já imaginou a Madonna ajoelhada na sua frente ou te pedindo um abraço? O cantor e compositor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da história da música brasileira, passou por isso nesta segunda-feira, dia 23. A rainha do pop esteve no Brasil para o casamento de seu empresário, Guy Oseary, com a modelo Michelle Alves.

A festa contou com show privado de Caetano, que foi introduzido por Madonna. “É uma honra apresentar o grande Caetano Veloso. E por favor, pessoal: não falem, não bebam…”, dizia a cantora norte-americana, quando Caê apareceu no palco. “Eu posso te dar um abraço?”. perguntou Madonna, antes de dizer que o amava. Depois do contato, ela se ajoelhou para reverenciar o brasileiro.

Nas redes sociais, Caetano agradeceu Madonna por ter feito uma apresentação “com tanto respeito, afeto e gentileza”. Ele também escreveu que era dia de celebrar o amor. “O amor se expressa de diferentes maneiras e eu fiquei muito feliz por ter sido convidado para cantar sobre o amor de Guy Oseary e Michelle Alves ontem na sua festa pré-casamento.”

Veja o vídeo do momento em que os dois se encontraram no palco: