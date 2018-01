Madonna recorre à mesoterapia para reduzir rugas nas mãos

Foto: Bang Showbiz

Madonna está fazendo um tratamento sessão para reduzir as rugas de seu corpo. A cantora, de 57 anos, muitas vezes é vista fora de casa com luvas para esconder as marcas de suas mãos. Ela tem se submetido à mesoterapia, com sessões de 45 minutos de duração, que lhe custam em torno de R$ 907 por dia.

"Mesoterapia não é muito doloroso, mas também não é para os fracos de coração. Ela tem que usar luvas durante 36 horas depois, porque as mãos surgem surgem em bolhas de ar, já que os aminoácidos e ácido hialurônico fazem o pior. Dentro de três sessões, porém, suas mãos estavam parecendo muito melhor. Ela está entusiasmada com os resultados. Ela agora está saindo sem luvas ou luvas pela primeira vez em anos", disse uma fonte ao jornal Daily Mirror.

Popular na Rússia, o tratamento envolve 80-100 pequenas injeções de produtos farmacêuticos e vitaminas na pele e tem sido apelidado de 'terapia de bolha', já que surgem na pele micropápulas, motivo pelo qual Madonna tem de usar luvas depois.

"Um tratamento por si só é como usar um pote inteiro de creme caro, mas com efeitos instantâneos", disse Iryna Stewart, mulher que se submeteu ao tratamento por dez anos.