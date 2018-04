Madonna publica vídeo da filha dançando música de Anitta; veja

Madonna ao lado de suas filhas Esther, Mercy e Stella. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

A cantora Madonna usou sua conta no Instagram para compartilhar o vídeo de uma de suas filhas dançando ao som da música Indecente, da cantora Anitta.

O vídeo, que está em velocidade acelerado, mostra as gêmeas Esther e Stella em uma sala. Enquanto uma arrisca diversos passos de dança no chão, a outra observa, sentada no chão.

"Domingo experimental", escreveu Madonna, em alusão ao dia em que foi feita a postagem.

Não é a primeira vez que a cantora e suas filhas Esther e Stella curtem artistas brasileiros. No ano passado, ela mostrou um vídeo das duas cantando e dançando uma música de MC Kevinho, e, em outra ocasião, a música Bumbum Granada.

Confira o vídeo abaixo!