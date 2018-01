Madonna posta vídeo das filhas cantando hit de MC Kevinho

A cantora Madonna postou vídeo no Instagram em que mostra as filhas mais novas cantando um sucesso de MC Kevinho Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Madonna chamou atenção dos seguidores brasileiros no Instagram nesta quarta-feira, 4. A cantora postou um vídeo em que mostra suas filhas mais novas, as gêmeas Esther e Stella, adotadas no Malawi no início de 2017, cantando a música Olha a Explosão, de MC Kevinho.

“Trabalhando no nosso português”, escreveu Madonna na legenda da foto. A cantora se mudou para Portugal no início de setembro deste ano buscando novas inspirações e para seu filho, David Banda, treinar na escolinha de futebol do Benfica, um dos times de Lisboa.

Os fãs da cantora gostaram do vídeo e encheram a postagem de comentários, muitas delas marcando MC Kevinho. O cantor viu o vídeo e comentou no seu Twitter: “Vou ensinar os filhos da Madonna a dar uma sarrada”, brincou. “Sério! Que honra ver a Rainha do Pop e sua família ouvindo minha música. Nosso funk”, escreveu em um tuíte seguinte.

Veja abaixo o vídeo que Madonna postou e a reação de MC Kevinho.

Working on our Portuguese.........,,.♥️ Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Out 4, 2017 às 4:23 PDT

Vou ensinar os filhos da madonna a dar uma sarradaaaaaa ❤️ — MC Kevinho (@ofcmckevinho) 4 de outubro de 2017