Madonna buscou a Cabala para reparar relação com filho

A cantora Madonna teve uma sessão de aconselhamento individual no Kabbalah Centre, em Londres, antes de se reunir com seu filho Rocco, após meses sem se ver, no último fim de semana. Ela acatou o conselho da doutrina, que afirma que a lua nova de Áries "nos impele a reconciliar as diferenças neste mês", e que é preciso "estender a mão para consertar um relacionamento conturbado". No dia seguinte à sua visita, foi fotografada com o filho de 15 anos pela primeira vez desde que ele foi viver com seu pai, Guy Ritchie, em dezembro.

Uma fonte disse ao jornal Daily Mirror que para Madonna "a lua nova de Áries significa um novo começo. Ela realmente estendeu a mão para Rocco e está feliz que as diferenças deles ficaram para trás."

Além de procurar aconselhamento espiritual de orientadores da Cabala, Madonna também consultou um especialista em psicologia adolescente."Ela foi aconselhada a não confrontá-lo com todos seus concertos, mas para ficar relaxada e falar sobre outros assuntos 'não-provocativos'. E também a não confundir seus assuntos com seu ex-marido com seu relacionamento com seu filho", disse a fonte.

