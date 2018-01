Madalena, filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, ganha perfil de memes

Um dos memes do perfil Madalena Rolezeira. Foto: instagram.com/madalenarolezeira

Madalena, filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, ganhou um perfil só para ela no Instagram - e os autores não são os pais. As fotos das caras e bocas da bebê estão sendo complementadas por frases engraçadas sobre viagem, dinheiro, lazer e piadinhas.

As fotos são tiradas dos perfis dos pais, principalmente do de Yanna. A primeira postagem no Madalena Rolezeira é do dia 30 de novembro, e o perfil já tem mais de 2 mil seguidores.

Uma conta no Twitter também foi criada, com o usuário @MadaRolezeira1.

Veja alguns memes:

Se juntas já causam imagina juntas.hahahahahahaha #madarolezeira #mada Uma publicação compartilhada por madarolezeira (@madalenarolezeira) em Dez 2, 2017 às 4:54 PST

#madarolezeira Uma publicação compartilhada por madarolezeira (@madalenarolezeira) em Nov 29, 2017 às 8:21 PST

#madarolezeira Uma publicação compartilhada por madarolezeira (@madalenarolezeira) em Nov 29, 2017 às 10:33 PST

O E+ entrou em contato com o perfil para obter mais informações, e aguarda resposta. Veja uma das publicações.