Macron fala pela primeira vez sobre aperto de mão com Trump 

Trump e Macron já se encontraram na Bélgica Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é conhecido por seus apertos de mão firmes em que puxa a outra pessoa para perto de si.

No entanto, ao se encontrar com Emmanuel Macron, a situação foi diferente. O cumprimento dos dois na última quinta-feira, 25, viralizou após Macron 'se impor' na hora de apertar a mão do norte-americano e arrancar até uma 'cara feia' de Trump.

O recém-eleito presidente francês apertou a mão de Trump e revelou ao jornal francês Le Journal du Dimanche que quis passar uma mensagem. Macron definiu o cumprimento como "um momento de verdade".

"Meu aperto de mão com ele não foi inocente. É preciso mostrar que você não fará pequenas concessões, mesmo que simbólicas, mas também não divulgar demais as coisas", disse ao veículo.