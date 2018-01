Macaulay Culkin trabalha em novo álbum

Foto: Reprodução/BANG Showbiz

Macaulay Culkin, o astro de 35 anos, está se juntando à sua banda Pizza Underground mais uma vez para criar um outro LP, embora uma data de lançamento ainda não tenha sido anunciada.

Ele disse ao jornal 'The Guardian': "Nós temos um álbum saindo, um vinil com um coral de crianças, uma orquestra sinfônica. Vamos dá-lo de graça, nosso presente para o mundo".

Este será o primeiro trabalho do Pizza Underground desde que eles cancelaram sua turnê pelo Reino Unido e a aparição no Primavera Sound depois que eles foram atacados com cerveja e vaiados na etapa de Nottingham do Dot To Dot Festival, em 2014.

Falando sobre a banda, Culkin admitiu: "É uma daquelas boas ideias que você tem quando você está bêbado, e você acorda e a esquece. Mas nós iremos chegar até o final da piada".

Quando questionado se ele ainda acha a 'piada' engraçada, o ator de 'Esqueceram de Mim' afirmou: "É claro que eu acho engraçado. Nós rimamos cogumelos com cogumelos, convenhamos. É a mesma piada, implacavelmente". A banda faz músicas de rock com letras sem muito sentido literal.

Quando eles cancelaram sua turnê em 2014, Pizza Underground tuitou para seus fãs: "É triste que tivemos que cancelar shows no Reino Unido. Acredite ou não, nós nos divertimos. Mas todas as coisas boas têm de acabar e, às vezes, de repente e sem explicação".

Em resposta a uma pergunta dos fãs, a banda disse que os cancelamentos "não tinham nada a ver com terem sido alvos de cerveja por parte de alguns frequentadores". Em vez disso, eles disseram que tinham que "lidar com uma emergência de queijo".