Macaulay Culkin não pretende voltar à ativa: 'estou aposentado'

Macaulay Culkin está "essencialmente aposentado".

O astro de Esqueceram de Mim - que ganhou fama ainda aos 10 anos de idade - pode ter apenas 35 anos, mas ele já não trabalha muito frequentemente e passa seus dias "fazendo qualquer coisa".

"Sou um homem na casa dos 30 e poucos anos que está essencialmente aposentado. Eu meio que vou aonde o vento me leva", afirmou.

Culkin também explicou que ele passa a maior parte de seus dias pintando e escrevendo em seus cadernos.

Apesar de fazer 25 anos desde que Esqueceram de Mim foi lançado, o ex-ator ainda é reconhecido "constantemente" e divide seu tempo entre Nova York e Paris, inicialmente acreditando que ninguém sabia quem ele era na França.

Ele revelou à revista 'New York': "Descobri que não, eles me reconheciam, eles simplesmente não se importavam. Era como: 'Onde estavam vocês durante toda minha vida?'".

O ator - que, apesar de estar "aposentado", poderá ser visto em breve no filme Aladdin, de Adam Green - ficou chocado recentemente quando visitou um café em Paris e pediu os detalhes do Wi-Fi.

"A garçonete apenas deu para mim e foi embora - o código de acesso era 'Macaulay Culkin'. Quando ela voltou, eu disse: gosto da senha do Wi-Fi'. Ela me agradeceu e eu disse: 'Sou eu'. Ela ficou branca e trouxe o proprietário do lugar, que disse: 'Eu sabia que você viria aqui algum dia'", relatou.

Quando está de volta aos Estados Unidos, o ator do filme Meu Primeiro Amor vive no apartamento de Nova York que ele comprou quando tinha 19 anos e só sai quando é improvável que ele seja visto.

Ele admitiu: "Faço caminhadas às duas ou quatro horas da manhã, porque não há ninguém nas ruas e é fácil eu passar despercebido".