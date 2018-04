Macaulay Culkin evita sair de casa no Natal por causa de 'Esqueceram de Mim'

O ator Macaulay Culkin durante as gravações do programa de Ellen DeGeneres que vai ao ar nesta segunda-feira, 23. Foto: Michael Rozman / Warner Bros.

O ator Macaulay Culkin participou do The Ellen DeGeneres Show que vai ao ar nesta segunda-feira, 23, e falou a respeito da ligação que ainda mantém com o filme Esqueceram de Mim, lançado em 1990.

Ele revelou evitar sair de casa na época de natal porque o filme é exibido com frequência ao longo do período de festas. Ele chama isso de "Radiação de fundo nos tempos de natal".

Macaulin ainda disse que "não consegue assistir ao filme da mesma maneira que as outras pessoas", porque ele se lembra do que estava acontecendo no set por trás de cada cena.

Culkin ainda contou que fãs pedem com frequência para que ele faça a expressão que o deixou conhecido no filme, ainda quando criança. Atualmente, está promovendo seu podcast, chamado Bunny Ears.

* Com informações da agência AP.

VEJA TAMBÉM: Como estão os artistas dos clássicos da Sessão da Tarde décadas depois